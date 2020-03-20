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Hamilton перевыпустила первые электронные часы

20.03.2020 09:49

50 лет назад компания Hamilton выпустила первые в мире наручные электронные часы Pulsar. Это были максимально простые часы, которые показывали только время.

В честь оригинальных Pulsar компания выпустила часы Hamilton PSR,  которые, как и 50 лет назад, могут показывать только время и выполнены в классическом дизайне.

Главное отличие новинки от оригинальной модели заключается в экране, где цифры видны даже на ярком солнце, а в темное время суток можно воспользоваться подсветкой.

Hamilton PSR получили сапфировое стекло и защиту от воды и пыли.

Hamilton PSR можно будет купить в стальном и золотом корпусе. Первый вариант будет стоить 745 долларов, а второй 995 долларов, причем золотая версия будет выпущена ограниченным тиражом — 1970 штук. Продажи Hamilton PSR начнутся в мае.

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