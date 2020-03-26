Half-Life: Alyx запустили без VR-шлема

Half-Life: Alyx сейчас является одной из самых обсуждаемых игр, но в ней пока есть один небольшой недостаток — она создана для VR-шлема.

Тайлер Маквикер в Twitch своим подписчикам рассказал, что Alyx можно запустить и без VR-шлема.

В релизной версии 1.0 в дебаг-режиме можно было переназначать клавиши вместо выполнения команд жестами.

Для демонстрации возможности блогер в консоли ввел «vr_enable_fake_vr_test», и запустил Half-Life: Alyx без VR.

В этом режиме работает только часть режимов. К примеру, невозможно перемещать предметы.

Теперь стоит ожидать, что энтузиасты смогут Half-Life: Alyx перенести на плоские мониторы, и в новую игру смогут играть все желающие, а не обладатели дорогих VR-шлемов.