Half-Life: Alyx запустили без VR-шлема

Half-Life: Alyx запустили без VR-шлема26.03.2020 21:41
Half-Life: Alyx сейчас является одной из самых обсуждаемых игр, но в ней пока есть один небольшой недостаток — она создана для VR-шлема.
Тайлер Маквикер в Twitch своим подписчикам рассказал, что Alyx можно запустить и без VR-шлема.
В релизной версии 1.0 в дебаг-режиме можно было переназначать клавиши вместо выполнения команд жестами.
Для демонстрации возможности блогер в консоли ввел «vr_enable_fake_vr_test», и запустил Half-Life: Alyx без VR.
В этом режиме работает только часть режимов. К примеру, невозможно перемещать предметы.
Теперь стоит ожидать, что энтузиасты смогут Half-Life: Alyx перенести на плоские мониторы, и в новую игру смогут играть все желающие, а не обладатели дорогих VR-шлемов.
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