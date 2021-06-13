Хакеры взломали систему безопасности EA, украв код FIFA 21

Компания сейчас ведет расследование о взломе серверов, с которых группа хакеров смогла скачать 780 ГБ данных.

В компании Electronic Arts подтвердили вторжение в закрытую сеть и потерю данных, при этом представители разработчиков заверили, что личные данные пользователей не пострадали.

Компания сейчас ведет расследование о взломе серверов, с которых группа хакеров смогла скачать 780 ГБ данных. Это исходный код игрового движка и файлы для работы с ним.

Заявлено, что были похищены файлы, связанные с FIFA и Battlefield, а также инструменты для работы с симулятором FIFA 21.

Для расследования компания привлекла не только собственную службу безопасности, но также других специалистов и полицию.

Отмечается, что потерянные данные в будущем могут использовать для взлома новых игр Electronic Arts.