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Хакеры взломали серверы компании AMD, украв более 450 ГБ данных

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В этом году это не первая такого масштаба утечка данных крупных компаний.
В этот раз хакерской атаке подверглась компания AMD. Сообщается, что киберпреступники взломали защиту и похитили более 450 ГБ данных.

За содеянное всю ответственность на себя взяла группа киберпреступников RansomHouse.

Как пишет издание Restore Privacy, после взлома RansomHouse в сети опубликовали пароли сотрудников AMD и некоторые файлы корпоративной сети компании.

Отмечается, что хакеры смогли легко проникнуть на серверы AMD, так как сотрудники используют очень простые пароли.

AMD пока не подтвердила факт взлома ее серверов, но отметила что в курсе заявления RansomHouse и сейчас проводит внутреннюю проверку.

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