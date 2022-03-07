Хакеры украли 190 ГБ конфиденциальных данных и исходных кодов Samsung

Хакерская группа вымогателей Lapsus$ на прошлой неделе похитила данные Nvidia, а теперь сообщается что были еще похищены и данные у компании Samsung Electronics.

Источник пишет, что хакеры смогли похитить 190 ГБ конфиденциальных данных, включая исходные коды.

Причем потеря этих данных может нанести корейскому производителю серьезный урон, так как среди похищенного есть исходный код доверенного апплета (TA).

Среди них исходный код загрузчика, код сервера активации Samsung, конфиденциальный исходный код Qualcomm, коды для авторизации и аутентификации учетных записей Samsung и многое другое.

Все похищенные данные уже разделены на три архива и доступны для скачивания через популярные торрент ресурсы.

К тому же хакеры еще обещают увеличить скорость отдачи файлов, чтобы как можно больше людей скачали потерянные Samsung данные.