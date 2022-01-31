Злоумышленники начали следить за пользователями ПК через видеокарту

Следить за пользователями можно через видеокарты, об этом сообщила группа исследователей, которая проверила метод слежки на 2550 устройствах.

Для слежки используются графические процессоры, через которые создаются уникальные метки, и в дальнейшем хакеры могут их использовать в браузерах.

Метод получил название DrawnApart, он может обеспечить длительную слежку за человеком в сети.

Сейчас в браузерах для отслеживания данных запрашивается разрешение на использование cookie, и некоторые начали через веб-сайты узнавать конфигурацию оборудования.

Это происходит через API для рендеринга 3D-графики, которая используется во всех актуальных браузерах.

Метод DrawnApart через браузер может посчитать количество и скорость исполнительных блоков графической системы, узнать время рендеринга и получить другие данные.

Таким образом, можно создать уникальный отпечаток видеокарты и использовать его для отслеживания в сети.