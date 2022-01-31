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Злоумышленники начали следить за пользователями ПК через видеокарту

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Следить за пользователями можно через видеокарты, об этом сообщила группа исследователей, которая проверила метод слежки на 2550 устройствах.
Для слежки используются графические процессоры, через которые создаются уникальные метки, и в дальнейшем хакеры могут их использовать в браузерах.

Метод получил название DrawnApart, он может обеспечить длительную слежку за человеком в сети.

Сейчас в браузерах для отслеживания данных запрашивается разрешение на использование cookie, и некоторые начали через веб-сайты узнавать конфигурацию оборудования.

Это происходит через API для рендеринга 3D-графики, которая используется во всех актуальных браузерах.

Метод DrawnApart через браузер может посчитать количество и скорость исполнительных блоков графической системы, узнать время рендеринга и получить другие данные.

Таким образом, можно создать уникальный отпечаток видеокарты и использовать его для отслеживания в сети.

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