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Хакеры стали распространять рекламное ПО и вирусы под видом Windows 11

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После официального выхода бета-версии Windows 11 в сети на бесплатных ресурсах стали появляться разные сборки новой операционной системы.
По данным специалистов «Лаборатории Касперского», сейчас злоумышленники распространяют якобы установочный файл Windows 11.

Опасный вирус был обнаружен в файле под названием 86307_windows 11 build 21996,1×64 + activator.exe.

Он весит 1,75 ГБ, и якобы это установочный файл операционной системы, но при его запуске ведется распаковка вируса, после чего на компьютере появляются рекламные приложения и даже лишние программы.

Сейчас Windows 11 доступна только для участников предварительного тестирования, тогда как для обычных пользователей ОС начнут распространять осенью.

Windows 11
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