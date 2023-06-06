Хакеры слили в сеть данные более 3 млн клиентов Gloria Jeans

В открытом доступе оказали данные клиентов компании Gloria Jeans, за сливом персональных данных стоит хакерская группировка NLB.

В Сети обнаружили две базы данных, где первый файл состоит из 3 162 058 строк, где находятся ФИО, email и номер телефона клиента.

Второй файл практически такого же объёма уже содержит ФИО, дату рождения, номер бонусной карты и технические детали.

Хакеры опубликовали актуальные данные, которые охватывают период с сентября 2018-го по май 2023 года.

Группировка NLB также стоит за утечкой данных клиентов «Альфастрахования», «СберСпасибо» и государственного IT-разработчика ГНИВЦ.