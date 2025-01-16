Главная » Новости

Хакеры пытались атаковать российские компании, выдавая себя за Минпромторг

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Кибершпионы из Украины попытались взломать российские предприятия, используя фишинговые письма, якобы отправленные от имени Минпромторга.

13 января система F.A.C.C.T. Managed XDR перехватила одно из таких писем, которое отправляла проукраинская группа Sticky Werewolf.

В поддельном письме предлагалось размещать заказы на продукцию в учреждениях ФСИН с привлечением осужденных. Анализ показал, что в письмах содержался файл с трояном удаленного доступа Ozone RAT.

Специалисты отметили, что внимательность могла бы помочь предотвратить компрометацию данных: в письмах были ошибки в указании должности министра и несоответствия в датах. Однако система F.A.C.C.T. работает круглосуточно, защищая от подобных угроз.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.