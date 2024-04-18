Главная » Новости

Хакеры попытались пробраться в миллионы аккаунтов по всему миру

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Компания Cisco сообщила о масштабной кампании хакеров, которые пытаются взломать миллионы аккаунтов по всему миру. Атаки направлены на различные сети и осуществляются через взлом SSH и веб-приложений.

Хакеры используют два метода: общие имена пользователей и целенаправленные попытки с использованием реальных имен пользователей организаций.

Было обнаружено более 2 000 имен пользователей, около 100 паролей и почти 4 000 подозрительных IP-адресов, связанных с атаками. Злоумышленники также используют анонимизирующие сервисы, чтобы затруднить их отслеживание.

Успешные атаки могут привести к несанкционированному доступу, блокировке аккаунтов и даже DDoS-атакам. Эти атаки продолжаются и не замедляются.

Такой инцидент произошел всего через три недели после предыдущей кампании по взлому учетных данных. Хотя Cisco не установила окончательную связь между этими атаками, совпадения в технических и инфраструктурных аспектах указывают на возможную связь между ними.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.