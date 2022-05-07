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Хакеры освоили технику скрытия вредоносного кода внутри журналов событий в ОС Windows

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Хакеры освоили новый метод заражения компьютеров управляемыми троянами, вредоносный код они начали прятать во внутрь журналов событий операционной системы.
Данный метод работает на ОС Windows, и специалисты «Лаборатории Касперского» впервые столкнулись с подобной технологией внедрения вирусов.

Киберпреступники вредоносный код прячут в журнале событий зашифрованного shell-кода.

Поступает он туда через скачанный RAR-архив, причем эти архивы зачастую подписаны цифровым сертификатом, поэтому антивирусы не замечают угрозу.

Специалисты советуют пользователям быть очень внимательными, и не скачивать архивы из непроверенных источников.

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