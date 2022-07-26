Хакеры научились взламывать операционную систему Windows 7 с помощью «Калькулятора»

Операционная система Windows 7 уже давно не обновляется, и даже снята с официальной поддержки. При этом Microsoft продолжает выпускать патчи безопасности для Windows 7, но только для предприятий, которые оформили специальную подписку.

Хакеры научились взламывать Windows 7 через приложение калькулятор. Киберпеступники рассылают по электронной почте в ZIP-архиве вирус под названием Qbot.

Он попадая в компьютер создает клон приложения «калькулятор», причем Windows 7 не видит в нем каких-либо угроз и воспринимает как оригинальный «калькулятор».

Qbot на компьютере собирает персональные данные, данные банковских карт, пароли и другие важные данные.

Чтобы обезопасить себя от вируса, эксперт из Vulcan Cyber посоветовал не скачивать их подозрительных писем вложения.