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Хакеры научились внедрять вирусы даже в искусственные нейронные сети

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Это стало известно в ходе исследования, которое было нацелено на определение возможности внедрения вирусов в искусственные нейронные сети.

Оказалось, что хакеры уже начались внедрять вирусы, причем точность предсказаний при этом искусственные нейронные сети не теряют.

То есть в будущем, когда такие сети будут распространенными, они станут полигоном для вредоносного программного обеспечения.

Как отмечают авторы исследования, вредоносы даже не повлияют на нормальную работу сетей, в том числе и их точность, которая останется как и прежде около 93,1%.

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