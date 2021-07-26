Это стало известно в ходе исследования, которое было нацелено на определение возможности внедрения вирусов в искусственные нейронные сети.

Оказалось, что хакеры уже начались внедрять вирусы, причем точность предсказаний при этом искусственные нейронные сети не теряют.

То есть в будущем, когда такие сети будут распространенными, они станут полигоном для вредоносного программного обеспечения.

Как отмечают авторы исследования, вредоносы даже не повлияют на нормальную работу сетей, в том числе и их точность, которая останется как и прежде около 93,1%.