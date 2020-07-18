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Хакеры научились поджигать зарядные устройства смартфонов удаленно

18.07.2020 12:38

Преступникам удалось эффективно использовать уязвимость, получившую название BadPower.
Благодаря этой уязвимости хакеры могут подключаться к смартфонам и совершать в них физическую атаку.

То есть названая уязвимость не опасна в плане краже данных, но может нанести ущерба куда больше.

Хакеры научились поджигать зарядные устройства смартфонов удаленно, но в первую очередь злоумышленники могут добраться до смартфонов, которые поддерживают беспроводную зарядку.

Програмно за счет уязвимости злоумышленники подают высокую мощность на аккумулятор, что вызывает перегрев и возгорание устройства.

Эксперты между тем рекомендуют регулярно обновлять свой смартфон, а также не использовать чужие зарядные устройства.

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