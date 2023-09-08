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Хакеры нашли способ удаленно взломать iPhone через Bluetooth

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Киберпреступники задействуют хакерский гаджет Flipper Zero для имитации различных Bluetooth-устройств, таких как AirPods, AirTag и Apple TV, с целью направления спама пользователям iPhone.

Хакеры нашли способ удаленно взломать iPhone через Bluetooth

Энтони, специалист по кибербезопасности, предложил термин «Bluetooth Advertising Assault» для описания этого метода атаки. По его мнению, такой подход не только мешает владельцу смартфона спокойно пользоваться им, но и вызывает дискомфорт из-за постоянных всплывающих уведомлений, сообщает TechCrunch.

Важно отметить, что эта атака действенна даже в случае, если Bluetooth включен через «Центр управления». Однако, при полном отключении Bluetooth данный метод не работает.

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