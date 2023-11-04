Хакеры нашли способ похищать данные и записывать разговоры в мессенджере WhatsApp

Злоумышленники создали шпионский модуль для WhatsApp.

Хакеры разработали вредоносный модуль для месседжера WhatsApp, который распространяется в Telegram и представляет угрозу для безопасности пользователей.

По данным издания, в моде содержится троянец под названием CanesSpy, который способен похищать информацию с устройств на базе Android. В частности, злоумышленники получают доступ к персональным данным, спискам контактов, документам и могут вести скрытую запись разговоров и экрана.

Распространяется мод через азербайджанские и арабские каналы в Telegram, предоставляющие ПО для рассылки сообщений. Эксперты предупреждают, что уязвимы пользователи, которые устанавливают подобное программное обеспечение.

Для защиты от вредоносной программы специалисты рекомендуют владельцам Android-устройств устанавливать антивирус и регулярно проверять гаджеты на наличие шпионского ПО. Своевременное выявление и удаление троянца может предотвратить кражу персональных данных и несанкционированный доступ к учетным записям.