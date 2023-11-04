Главная » Новости

Хакеры нашли способ похищать данные и записывать разговоры в мессенджере WhatsApp

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Злоумышленники создали шпионский модуль для WhatsApp.

Хакеры разработали вредоносный модуль для месседжера WhatsApp, который распространяется в Telegram и представляет угрозу для безопасности пользователей.

По данным издания, в моде содержится троянец под названием CanesSpy, который способен похищать информацию с устройств на базе Android. В частности, злоумышленники получают доступ к персональным данным, спискам контактов, документам и могут вести скрытую запись разговоров и экрана.

Распространяется мод через азербайджанские и арабские каналы в Telegram, предоставляющие ПО для рассылки сообщений. Эксперты предупреждают, что уязвимы пользователи, которые устанавливают подобное программное обеспечение.

Для защиты от вредоносной программы специалисты рекомендуют владельцам Android-устройств устанавливать антивирус и регулярно проверять гаджеты на наличие шпионского ПО. Своевременное выявление и удаление троянца может предотвратить кражу персональных данных и несанкционированный доступ к учетным записям.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.