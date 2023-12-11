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Хакеры начали следить за владельцами Apple из сторонних клавиатур

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания Certo Software сообщает, что хакеры начали использовать специальные клавиатуры для отслеживания владельцев смартфонов Apple. Эксперты предупреждают, что злоумышленники предлагали пользователям возможность следить за другими людьми, устанавливая вредоносные приложения с помощью сторонних клавиатур на iPhone. Эти приложения сохраняли все введенные текстовые данные и передавали их злоумышленникам.

Установка таких приложений осуществлялась через сервис TestFlight, который позволяет обойти регистрацию и публикацию в App Store. Стоимость услуги составляла около 30 долларов.

Для защиты от таких атак специалисты рекомендуют владельцам iPhone проверить свои устройства и удалить сторонние клавиатуры через настройки.

Ранее также сообщалось, что некоторые сервисы могут собирать данные о владельцах смартфонов Apple даже в отключенном и фоновом режиме. Чтобы обезопасить себя, следует проверить настройки устройства и найти «скрытые кнопки».

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