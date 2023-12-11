Хакеры начали следить за владельцами Apple из сторонних клавиатур

Компания Certo Software сообщает, что хакеры начали использовать специальные клавиатуры для отслеживания владельцев смартфонов Apple. Эксперты предупреждают, что злоумышленники предлагали пользователям возможность следить за другими людьми, устанавливая вредоносные приложения с помощью сторонних клавиатур на iPhone. Эти приложения сохраняли все введенные текстовые данные и передавали их злоумышленникам.

Установка таких приложений осуществлялась через сервис TestFlight, который позволяет обойти регистрацию и публикацию в App Store. Стоимость услуги составляла около 30 долларов.

Для защиты от таких атак специалисты рекомендуют владельцам iPhone проверить свои устройства и удалить сторонние клавиатуры через настройки.

Ранее также сообщалось, что некоторые сервисы могут собирать данные о владельцах смартфонов Apple даже в отключенном и фоновом режиме. Чтобы обезопасить себя, следует проверить настройки устройства и найти «скрытые кнопки».