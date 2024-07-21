Хакеры могут без особого труда взламывать и управлять светофорами

Информация о новой уязвимости в контроллере светофоров Intelight X-1, которая позволяет хакерам получить контроль над дорожными приборами, вызывает серьезные опасения по поводу безопасности дорожного движения.

Уязвимость связана с отсутствием системы аутентификации в веб-интерфейсе контроллера, что позволяет злоумышленникам свободно получать доступ к управлению светофорами.

Исследователь по безопасности, Эндрю Лемон, обнаружил эту уязвимость и попытался сообщить о ней компании Q-Free, производителю модулей Intelight.

Однако вместо реакции на уязвимость, он получил юридическое письмо от компании, заявляющее, что они не работают с устаревшим оборудованием и не могут исправить проблему.

Кроме того, представители компании попросили исследователя не публиковать свои исследования, ссылаясь на национальную безопасность.

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