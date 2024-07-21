Главная » Новости

Хакеры могут без особого труда взламывать и управлять светофорами

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Информация о новой уязвимости в контроллере светофоров Intelight X-1, которая позволяет хакерам получить контроль над дорожными приборами, вызывает серьезные опасения по поводу безопасности дорожного движения.

Уязвимость связана с отсутствием системы аутентификации в веб-интерфейсе контроллера, что позволяет злоумышленникам свободно получать доступ к управлению светофорами.

Исследователь по безопасности, Эндрю Лемон, обнаружил эту уязвимость и попытался сообщить о ней компании Q-Free, производителю модулей Intelight.

Однако вместо реакции на уязвимость, он получил юридическое письмо от компании, заявляющее, что они не работают с устаревшим оборудованием и не могут исправить проблему.

Кроме того, представители компании попросили исследователя не публиковать свои исследования, ссылаясь на национальную безопасность.

Источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.