Хакеры могли следить за 1 млрд пользователей iPhone из-за Apple и Starlink

Специалисты Университета Мэриленда обнаружили уязвимости в системах геолокации компаний Apple и спутников Starlink, которые могут привести к возможному отслеживанию местоположения устройств злоумышленниками на глобальном уровне.

Об этом говорится в исследовании, на которое ссылается портал SecurityLab.

В рамках исследования было выявлено, что Apple собирает данные о местоположении Wi-Fi сетей, которые видимы их устройствами. Это позволяет устройствам определять координаты без постоянного использования GPS. Аналогичные методы применяются также и в Google, где также фиксируются идентификаторы точек доступа.

Однако, в отличие от Google, Apple предоставляет данные о геолокации до 400 ближайших точек доступа, что обеспечивает более точное определение местоположения.

Это позволило исследователям отслеживать перемещения устройств по всему миру. В результате были получены данные о 488 миллионах точек доступа из более чем миллиарда запросов.

Исследователи также использовали эти данные для отслеживания перемещений спутников Starlink, каждый из которых оснащен точкой доступа Wi-Fi, которая индексируется устройствами Apple.

Для предотвращения возможных угроз Starlink выпустила патч, который делает идентификаторы точек доступа случайными, что затрудняет их отслеживание.

Apple, в свою очередь, предоставляет пользователям возможность исключить свои Wi-Fi сети из базы данных Apple, добавив к названию сети суффикс «_nomap».