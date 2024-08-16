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Хакеры из Великобритании чаще всего аткакуют web-приложения из РФ

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По данным МТС RED, большая часть высококритичных атак на веб-приложения российских компаний происходит из Великобритании, Вьетнама и России.

Более 10% атак осуществляется с территории России, особенно активны хакеры из Северо-Западного, Приволжского и Центрального федеральных округов.

Согласно отчету, 28% атак исходят из Великобритании, а наиболее распространенный метод — изменение паролей и отправка сообщений от имени пользователей.

За шесть месяцев служба заблокировала более 11,5 млн запросов с признаками атак, из которых более 8,7 млн были высококритичными.

56% атак позволяли злоумышленникам менять пароли, отправлять сообщения и переводить деньги. 37% атак связаны с использованием уязвимостей в приложениях для получения доступа к данным. Только 3% составили попытки компрометации учетных записей пользователей.

Данные собраны в период с февраля по июль в рамках пилотного проекта сервиса МТС RED WAF, который анализировал трафик 53 веб-приложений из различных секторов, включая финансы и медицину.

Источник: ТАСС.

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