Хакерам удалось взломать игровую консоль PlayStation 5 с прошивкой 4.03

Текущее поколение консоли от Sony считается самым популярным в мире, и несмотря на все старания компании Microsoft, японская приставка все равно пользуется большим спросом.

По причине большой популярности хакеры и пытаются взломать приставку, чтобы на ней можно было запускать пиратские игры.

Кибер-взломщики SpecterDev смогли взломать защиту PlayStation 5 на прошивке 4.03, причем метод работает на устройствах с приводом и без него.

Но несмотря на взлом, на PlayStation 5 с прошивкой 4.03 нельзя запускать пиратские игры, эксплоит позволяет только читать и записывать, а вот запускать сторонний код пока невозможно.