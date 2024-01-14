Хакер Вакулин решил рассказать, как правильно сохранить пароли

С проблемой утери паролей и доступа к социальным сетям и аккаунтам в интернете сталкиваются многие пользователи. Специалист по кибербезопасности, Сергей Вакулин, рассказал о возможных решениях этой проблемы в беседе с Тульской службой новостей.

Одним из самых безопасных способов хранения паролей является запоминание или запись их на бумажку. Однако, чтобы облегчить запоминание, Вакулин предложил уникальный метод.

Он советует создать надежный пароль из восьми символов, включающих латинские буквы в верхнем и нижнем регистрах, цифры и специальные символы, а затем добавить знак «собака» и название социальной сети.

Например, пароли могут выглядеть так: …[собака]VK, …[собака]mail и т.д. Таким образом, достаточно запомнить или записать только один пароль и добавить название соцсети в конце.

Существуют специальные программы-менеджеры паролей, которые помогают сохранять пароли от социальных сетей. Однако, по словам эксперта, они могут быть менее безопасными, так как информация может быть скомпрометирована третьими лицами.

Когда речь идет о восстановлении паролей или подтверждении входа с использованием двухфакторной аутентификации, требуется доступ к номеру телефона. Что делать, если сим-карта потеряна и невозможно получить доступ к аккаунту или восстановить пароль? Вакулин предлагает несколько решений.

Некоторые сервисы предоставляют резервные коды, которые можно использовать в случае утери сим-карты. Также рекомендуется настраивать комбинированные способы получения кода для входа, такие как телефон+почта или Google-аутентификатор+почта. Это позволит восстановить пароль через альтернативные способы.

Если код для входа отправляется только по СМС, а сим-карта потеряна, Вакулин советует не впадать в панику, так как сим-карту всегда можно восстановить в салоне связи.

Источник: Тульская служба новостей.