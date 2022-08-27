Главная » Новости

Хакер создал новый кабель для взлома любой операционной системы

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Презентация второй версии кабеля для взлома любой операционной системы состоялась на конференции Def Con.

Его продемонстрировал хакер и разработчик Майкл Гровер, который в сети известен под ником MG.

Свой кабель разработчик назвал O.MG Elite. Он внешне выглядит как обычный кабель питания, но через него можно взломать не только ОС для компьютера, но также и смартфона.

В продаже по 180 долларов будет кабель с разъёмами Lightning, USB-A и USB-C.

Хакер создал новый кабель для взлома любой операционной системы

Возможности у хакерского акксесуара очень большие, в том числе в нем есть доступ по Wi-Fi и кейлоггер.

Через кабель можно отслеживать нажатия кнопок, по беспроводному соединению запускать команды и совершать атаки. Новую версию кабеля Майкл Гровер намерен продавать всем желающим.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.