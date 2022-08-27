Хакер создал новый кабель для взлома любой операционной системы

Презентация второй версии кабеля для взлома любой операционной системы состоялась на конференции Def Con.

Его продемонстрировал хакер и разработчик Майкл Гровер, который в сети известен под ником MG.

Свой кабель разработчик назвал O.MG Elite. Он внешне выглядит как обычный кабель питания, но через него можно взломать не только ОС для компьютера, но также и смартфона.

В продаже по 180 долларов будет кабель с разъёмами Lightning, USB-A и USB-C.

Возможности у хакерского акксесуара очень большие, в том числе в нем есть доступ по Wi-Fi и кейлоггер.

Через кабель можно отслеживать нажатия кнопок, по беспроводному соединению запускать команды и совершать атаки. Новую версию кабеля Майкл Гровер намерен продавать всем желающим.