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Haier представила новый ульраутбук Boyue G43 с китайским процессором Zhaoxin KX-6000G

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

В Китае есть собственные процессоры, но они не пользуются на домашнем рынке такой популярностью как Intel и AMD.
Haier выпустила ноутбук Boyue G43 на базе процессора Zhaoxin KX-6000G. Этот чип является четырехядерным, его выпускают по техпроцессу 16 нм.

Работает процессор на частоте 2,0-3,0 ГГц, причем у него есть встроенное графическое ядро с поддержкой DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.6 и 4K-дисплеев.

В новинке также есть 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD накопитель на 512 ГБ. Экран в Boyue G43 14-дюймовый IPS с разрешением Full HD. Заявлен аккумулятор ёмкостью 65 Вт/ч, но время автономной работы не раскрывается.

В аппарате есть подсветка клавиатуры, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB 3.1 и HDMI. Работать ноутбук может на операционных системах Windows, Kirin и UOS.

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