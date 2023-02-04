Haier представила новый ульраутбук Boyue G43 с китайским процессором Zhaoxin KX-6000G

В Китае есть собственные процессоры, но они не пользуются на домашнем рынке такой популярностью как Intel и AMD.

Haier выпустила ноутбук Boyue G43 на базе процессора Zhaoxin KX-6000G. Этот чип является четырехядерным, его выпускают по техпроцессу 16 нм.

Работает процессор на частоте 2,0-3,0 ГГц, причем у него есть встроенное графическое ядро с поддержкой DirectX 12, OpenCL 1.2, OpenGL 4.6 и 4K-дисплеев.

В новинке также есть 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD накопитель на 512 ГБ. Экран в Boyue G43 14-дюймовый IPS с разрешением Full HD. Заявлен аккумулятор ёмкостью 65 Вт/ч, но время автономной работы не раскрывается.

В аппарате есть подсветка клавиатуры, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB 3.1 и HDMI. Работать ноутбук может на операционных системах Windows, Kirin и UOS.