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Haier представила недорогие QLED телевизоры серии S800QT

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Компания Haier Appliances выпустила свою новейшую линейку телевизоров Smart QLED Series S800QT. Презентация модели состоялась в Индии, на этом рынке новинка уже доступена для заказа по цене от 38 990 индийских рупий, что в пересчете составляет около 44 тыс. рублей.

Haier Smart QLED Series S800QT представлена в размерах 75″, 65″, 55″ и 43″ серия предлагает 4K QLED-дисплей с технологией микро-затемнения и поддержкой Dolby Vision Atmos.

Одной из ключевых особенностей серии S800QT является технология Dual Line Gate (DLG), которая обеспечивает плавное воспроизведение движений и снижает размытие при быстро движущихся сценах. Экран новинки работает на частоте до 120 Гц и как отметил производитель, Smart QLED Series S800QT получил минимальный отклик пикселя, что делает модель идеальным партнером для современных игровых приставок.

Новинка получила 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, также есть возможность управлять телевизором с помощью голосовых команд, которые работают через голосового помощника от компании Google.

Haier Smart QLED Series S800QT оснащены 20 Вт динамиками, поддержкой Dolby Atmos, возможность дублирования экрана смартфона через технологию Chromecast. Также есть беспроводные модули Bluetooth и Wi-Fi.

Haier представила недорогие QLED телевизоры серии S800QT

Источник: gizmochina

Haier Haier Smart QLED Series S800QT
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