Гурман: Выпуск новых iPad запланирован на март 2024 года

Согласно Марку Гурману из Bloomberg, новые модели iPad не планируются к выпуску примерно до марта 2024 года. В последнем выпуске информационного бюллетеня Power On, Гурман уточнил, что новая версия Apple Pencil с USB-C появится на рынке раньше весеннего обновления iPad. Он также отметил, что компания Apple уже некоторое время работает над iPad 11-го поколения, iPad mini седьмого поколения и iPad Air шестого поколения.

Вероятно, в марте Apple планирует выпустить новые модели iPad, включая по крайней мере эти три обновленных устройства. Возможно, следующее поколение iPad Pro также будет представлено, но на данный момент кажется, что основное внимание сосредоточено на небольших обновлениях iPad весеннего релиза.

Гурман также предполагает, что первое поколение Apple Pencil будет снято с производства вместе с iPad девятого поколения, так как в настоящее время от Apple не представлено новых iPad с разъемом Lightning. Однако эти изменения, вероятно, не произойдут «в ближайшем будущем».