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Gucci и Oura выпустили «умное» кольцо Gucci x Oura Ring за 950 долларов

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«Умное» кольцо получила исполнение из золота и пожизненную подписку на сервис Oura.

Модный дом Gucci и компания Oura представили смарт-кольцо под названием Gucci x Oura Ring, а это фактически копия трекера Oura 3, но только технически.

Gucci x Oura Ring выполнен из 18-каратного золота с орнаментом и логотипом Gucci.

Сам корпус кольца выполнен из титана с черным напылением. Также для новинки разработаны персональные рекомендации для поддержания здоровья.

Gucci и Oura выпустили «умное» кольцо Gucci x Oura Ring за 950 долларов
Gucci x Oura Ring стоит 950 долларов, тогда как трекер Oura 3 на рынке предлагается за 299 долларов, но для полноценного его использования нужно еще в месяц платить 7 долларов за премиум-сервис.

В Gucci x Oura Ring этот сервис предоставляется бесплатно.

Gucci x Oura Ring
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