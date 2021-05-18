GTA V для PS5 и Xbox Series выпустят 11 ноября 2021 года

В Rockstar Games заявили, что владельцы нового поколения консолей смогут поиграть в GTA 5 с улучшенной графикой с 11 ноября.

Компания обещает 11 ноября выпустить GTA 5 адаптированную для PlayStation 5, Xbox Series версий S и X.

Помимо этого для владельцев приставок нового поколения будет доступен бонусный контент и три месяца бесплатной игры в GTA Online.

Пока все изменения не представлены, ожидается что их покажут летом.

Напомним, GTA 5 вышла на консоли в 2013 году, тогда актуальными были PlayStation 3 и Xbox 360. Позже проект адаптировали под PlayStation 4 и Xbox One, а в 2015 году GTA 5 стала предлагаться на PC.