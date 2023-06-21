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GSMArena: Xiaomi 13T Pro получит 120-ватную зарядку и процессор Dimensity 9200

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Xiaomi 13T Pro станет названием для глобальной версии еще не анонсированного Redmi K60 Ultra.
Новая модель китайской компании Xiaomi прошла регистрацию у регулятора 3С, благодаря которому стали известны некоторые характеристики модели для международного рынка.

В базе 3С смартфон Xiaomi 13T Pro проходит под номером 23078RKD5C. Аппарат получит поддержку зарядки мощностью 120 Вт. В каталоге указали блок питания Xiaomi MDY-14-ED, а такой зарядкой комплектовался и Redmi K60 Pro.

Ранее сообщалось, что в смартфоне установят 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, процессор Dimensity 9200+ и основную тройную камеру.

Redmi K60 Ultra в Китае будет представлен в следующем месяце, позже состоится презентация глобальной версии устройства, но уже под названием Xiaomi 13T Pro.

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