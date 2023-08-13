GSMarena: Samsung начала тестировать бета-версию One UI 6 на базе Android 14

Samsung официально анонсировала старт открытого бета-тестирования своего нового пользовательского интерфейса One UI 6, который построен на базе операционной системы Android 14. В настоящий момент, владельцы высококлассных устройств компании могут присоединиться к этому тестированию.

По информации, полученной из различных источников, текущая бета-версия One UI 6 уже доступна для загрузки на Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra в Южной Корее, США и Германии. Для того чтобы получить доступ к загрузке и установке новой версии пользовательской оболочки, пользователи могут подписаться на бета-тестирование через приложение Samsung Members.

Предвидится, что в будущем список совместимых устройств для установки бета-версии One UI 6 будет расширен. По предыдущим сообщениям, планируется, что Samsung не ограничится только флагманскими моделями, а также сделает бета-тестирование доступным для более доступных устройств, включая модели серий A, M, F и др. Однако конкретные планы по распространению бета-тестирования в разных регионах пока не разглашаются.

Кроме этого, Samsung опубликовала несколько скриншотов, демонстрирующих интерфейс One UI 6. На этих изображениях можно увидеть обновленный дизайн панели быстрых настроек и новый виджет камеры, который позволяет выбрать место для сохранения контента перед началом съемки. В сообщении также отмечается новая функция назначения разных обоев для различных режимов работы и множество других незаметных улучшений.