GSMArena: новый смартфон Honor X9b на 5800 мА/ч представлен на рынке

На прошлой неделе компания Honor представила новый смартфон X9b. Устройство оснащено восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Экран гаджета выполнен по технологии AMOLED с разрешением 2652×1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
Honor X9b функционирует на операционной системе MagicOS 7.2 и поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт. Кроме того, новинка оснащена модулями 5G, Bluetooth 5.1, NFC и имеет слоты для двух SIM-карт.
Основные характеристики включают:
- Диагональ экрана: 6,78 дюйма
- Ёмкость аккумулятора: 5800 мА/ч
- Встроенная память: 256 ГБ
- Разрешение основной камеры: 108 Мп
- Объем оперативной памяти: 12 ГБ
К сожалению, стоимость и дата начала продаж Honor X9b пока не раскрываются. Производитель обещает предоставить данную информацию в ближайшее время.