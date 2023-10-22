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GSMArena: новый смартфон Honor X9b на 5800 мА/ч представлен на рынке

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На прошлой неделе компания Honor представила новый смартфон X9b. Устройство оснащено восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Экран гаджета выполнен по технологии AMOLED с разрешением 2652×1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

GSMArena: новый смартфон Honor X9b на 5800 мА/ч представлен на рынке

Honor X9b функционирует на операционной системе MagicOS 7.2 и поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт. Кроме того, новинка оснащена модулями 5G, Bluetooth 5.1, NFC и имеет слоты для двух SIM-карт.

Основные характеристики включают:

  • Диагональ экрана: 6,78 дюйма
  • Ёмкость аккумулятора: 5800 мА/ч
  • Встроенная память: 256 ГБ
  • Разрешение основной камеры: 108 Мп
  • Объем оперативной памяти: 12 ГБ

К сожалению, стоимость и дата начала продаж Honor X9b пока не раскрываются. Производитель обещает предоставить данную информацию в ближайшее время.

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