GSMArena: дебют складного смартфона Xiaomi Mix Fold 3 пройдет 14 августа

Пока инсайдеры предоставляют некоторые подробности о новинке Xiaomi Mix Fold 3, китайская компания решила со своей стороны подогреть интерес поклонников.

Xiaomi распространила в сети тизеры, которые демонтируют аппарат и его особенности. Складной смартфон, судя по тизерам, будет иметь квадратный блок камеры с четырьмя модулями и оптикой Leica.

Новинку уже активно тестируют, о чем свидетельствуют и первые живые фото, а вот порталу GSMArena удалось выяснить, что дебют складного смартфона Xiaomi Mix Fold 3 пройдет уже 14 августа, хотя в самой компании дату презентации пока не анонсировали.

Новинка в базе 3С указана под номером “2308CPXD0C”, а еще достоверно известно о наличии адаптера для зарядки MDY-12-EF, который способен выдавать мощность 67 Вт. Предыдущий Fold 2 также имел зарядку мощностью 67 Вт.

Прогнозируется, что Xiaomi MIX Fold 3 станет одним из самых интересных складных устройств года.

Ожидается, что модули камеры MIX Fold 3 будут такими же, как у Xiaomi 13 Ultra с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX 858. В качестве основной камеры MIX Fold 3 будет использоваться 1-дюймовый Sony IMX 989.