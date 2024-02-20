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GS Group провел анализ: РФ увеличила закупки смартфонов брендов из Китая

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В соответствии со статьей издания «Ведомости», доля импорта китайских смартфонов на российском рынке значительно выросла.

Согласно данным GS Group, в 2023 году устройства из Китая составили около 80% импорта. Общий объем импорта смартфонов в прошлом году увеличился на 13%, достигнув 29,5 миллиона штук.

Ведущую позицию среди китайских компаний заняла Xiaomi, которая составила около 30% импорта или 9,1 миллиона устройств. TECNO заняла второе место, а третье место заняла южнокорейская Samsung с 3,3 миллиона ввезенных устройств, что на 11% меньше, чем в 2022 году.

Бренды Infinix и Apple занимают четвертое и пятое место соответственно, хотя доля последнего сократилась на 1,8 раза — с 14,3% до 7,8% в 2023 году.

Однако российские производители, чьи устройства собираются за рубежом, не смогли справиться с такой конкуренцией. В первом квартале текущего года их доля практически сократилась до нуля.

Некоторые производители, такие как Dexp, F+ и Digma, начали терять свою популярность еще в 2022 году.

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