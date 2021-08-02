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Грядущий смартфон Honor X20 внешне оказался копией Huawei Mate 30

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На это указывают распространенные инсайдерами фотографии, на которых и показали Honor X20.

На снимках смартфон от бренда Honor, которым ранее владела Huawei, почти полностью повторяет дизайн Mate 30.

Понятно, что технически эти аппараты будут отличаться, впрочем, об этом информации есть немного.

Пока известно, что в основе смартфона будет процессор MediaTek Dimensity 900, его фронтальная камера получит два модуля, тогда как в основной камере будет три датчика.

Разрешение камер пока не известно. При этом сообщается, что сканер отпечатков пальцев расположится либо под экраном, либо он будет интегрирован в боковой кнопке питания.

Грядущий смартфон Honor X20 внешне оказался копией Huawei Mate 30

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