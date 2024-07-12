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Грядущий IPhone 16 будет заряжаться быстрее своего предшественника IPhone 15

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Apple планирует усовершенствовать зарядку своих будущих моделей iPhone 16, чтобы сократить время, необходимое для полной зарядки устройства.

По последним слухам, в iPhone 16 увеличат мощность сетевой зарядки до 40 Вт. Напомним, iPhone 15 можно зарядить от сетевого блока мощностью 27 Вт.

Также в следующем поколении iPhone повысят прием заряда через беспроводной MagSafe, предположительно прием заряда увеличат до 20 Вт

Также источник из ITHome предоставил данные о ёмкости аккумуляторов будущей линейки iPhone 16

iPhone 16: емкость аккумулятора 3561 мАч, что на 6% больше, чем у iPhone 15.
iPhone 16 Plus: емкость аккумулятора 4006 мАч, что на 8,6% меньше, чем у iPhone 15 Plus.
iPhone 16 Pro: емкость аккумулятора 3355 мАч, вырастит на 2,47%.
iPhone 16 Pro Max: емкость аккумулятора 4676 мАч, с увеличением на 5,58%.

Все подробности серии iPhone 16 раскроют на официальной презентации, ожидается что она состоится в сентябре 2024 года.

 

Источник: ithome

iPhone 16
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