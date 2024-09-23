Грядущие Xiaomi 14T могут лишится комплектного зарядного устройства

Xiaomi, похоже, решила последовать примеру Apple и Samsung, убрав зарядное устройство из комплекта своих новых смартфонов Xiaomi 14T и 14T Pro, которые будут представлены уже на следующей неделе.

По информации инсайдера с ником chunvn8888, в коробках будет только сам смартфон, зарядный кабель и документы.

Xiaomi пока не подтвердила эту информацию. Напомним, что Apple первой исключила зарядку из комплекта, за ней последовали Samsung и Nothing. Если слухи окажутся правдой, то Xiaomi также сделает этот шаг для своих флагманов.