Компания Huawei готова выпустить свою последнюю линейку флагманских смартфонов серии P — Huawei P50 29 июля в своей родной стране, Китае. Продолжая USP этой линейки, смартфоны будут сосредоточены на мобильной фотографии.

В преддверии официального запуска на следующей неделе было подтверждено, что грядущие смартфоны серии Huawei P50 не будут ограничены только китайским рынком, а будут запущены во всем мире. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на представителя Huawei в Финляндии в качестве источника информации.

Компания недавно поделилась тизером смартфонов серии P50, в котором было сказано, что в телефонах будут установлены линзы под брендом Leica. Видео-тизер также подчеркивает, что он передает реалистичные цвета, предлагая именно то, что вы видите в реальной жизни.

Отчеты показали, что предстоящая серия P50 будет оснащена изготовленным на заказ объективом камеры Sony IMX80. Говорят, что это первая 1-дюймовая мобильная камера с разрешением 50 мегапикселей и цветным фильтром RYYB.

Ожидается, что в линейке будут три модели — P50, P50 Pro и P50 Pro +, и если верить отчетам, то только модели Pro и Pro + будут оснащены объективом Sony IMX800. Стандартная модель, как ожидается, иметь датчик тройной камеры, состоящий из Сони IMX707 линзы, линзы Сони IMX600 и 3x телеобъектив датчика.

С другой стороны, вариант Pro будет иметь установку с четырьмя камерами, и наряду с объективом Sony IMX800 ожидается наличие камеры OV64A OmniVision, 5-кратной перископической камеры и датчика камеры ToF.

Ожидается, что устройства будут оснащены процессором Kirin 9000 SoC, но, по слухам, компания будет выпускать только варианты 4G. Глобальные варианты могут быть оснащены чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 только для 4G. Китайский бренд может запустить 5G-варианты серии P50 в ближайшем будущем.

Источник — Astera.