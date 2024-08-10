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Группа ученых изобрела компактный прибор для определения питьевой воды

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Ученые из Непала, Бразилии и Великобритании разработали эффективное устройство, которое позволяет быстро определять наличие микробов в питьевой воде.

Группа ученых изобрела компактный прибор для определения питьевой воды

Сейчас ученые работают над созданием карманной версии устройства, которая позволит оперативно проверять качество воды в разных условиях.

Уже проведенные испытания показали хорошие результаты, и дальнейшие тесты помогут подготовить устройство к массовому рынку.

Новая технология использует светящееся взаимодействие микробов с ультрафиолетовым излучением, чтобы обнаружить опасные организмы, такие как кишечные палочки.

В отличие от традиционных приборов, которые требуют сложных линз и дорогих материалов, новое устройство полностью лишено линз. Вместо этого в него встроены большие светодиоды, работающие в глубоком ультрафиолетовом диапазоне на основе нитрида галлия.

Устройство позволяет получить результаты за секунды, в отличие от традиционных методов, которые могут занять более 18 часов.

Упрощенный дизайн снижает стоимость, размер и вес прибора, что делает его более доступным для использования в развивающихся регионах.

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