В Group-IB сообщили о связанных с остановкой работы Apple Pay мошеннических схемах

Оплатить сервисы Apple через карту пока невозможно, и злоумышленники сейчас пользуются данной возможностью и предлагают карты пополнения App Store & iTunes Gift Card.

Пользователя уверяют, что с помощью этих карт можно пополнить счет App Store и оплачивать сервисы, а также покупать программы в магазине.

Как написали в компании Group-IB, в РФ предлагают купить коды карт на сумму от 1 до 6 тыс. рублей.

Но по факту оплата за карту является фишинговой, и с жертвы списывают деньги, но взамен, не дают код пополнения.

Также мошенники владельцам iPhone обещают вернуть возможность платить за товары через сервис Apple Pay.

Для этого у пользователя через фишинговую ссылку на «сервис iCloud» выманивают данные Apple ID и получают доступ ко всем используемым пользователем сервисам — iCloud, App Store, Apple Music, iMessage, FaceTime.