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Греф на ВЭФ-2023 заявил, что Сбер продолжает технологическое развитие

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Президент и председатель правления Сбербанка, Герман Греф, сообщил, что компания активно продолжает свое технологическое развитие. На Восточном экономическом форуме 2023 во Владивостоке он отметил, что в Сбере недавно запущена нейросеть GigaChat, доступ к которой получил любой желающий. В дополнение к этому, компания работает над устройствами умного дома, полностью основанными на отечественной платформе.

Греф на ВЭФ-2023 заявил, что Сбер продолжает технологическое развитие

Греф также подчеркнул, что бизнес продолжает успешно расти, даже несмотря на некоторые недавние прогнозы. Эта динамика говорит о том, что к концу 2023 года компания может достичь более высокой прибыльности, чем предсказано в прогнозах.

Ранее стало известно, что Греф совершил рабочий визит в Амурскую область, где были проведены переговоры по совместным проектам в рамках стратегии развития региона и планов по сотрудничеству с Китаем. Затем он встретился с главой Камчатского края Владимиром Солодовым. В дальнейшем председатель правления Сбербанка провел рабочую встречу с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.

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