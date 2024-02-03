Граждане в России разбирают подержанные смартфоны Apple и Samsung

В прошлом году в России был замечен значительный спрос на подержанные и уцененные смартфоны, особенно от Apple и Samsung.

По данным «Авито», за 2023 год было продано около 9 миллионов таких устройств. Операторы связи также отмечают рост продаж подержанных смартфонов, пишет «Коммерсантъ».

В сети МТС продажи увеличились в два раза по сравнению с предыдущим годом, а в «МегаФоне» — в четыре раза.

Эксперты указывают на несколько факторов, которые могут объяснить рост спроса на подержанные устройства. Во-первых, высокая стоимость новых смартфонов Apple и Samsung, а также проблемы с поставками и обслуживанием новых моделей. Во-вторых, отсутствие гарантии от производителя из-за заморозки прямых поставок.

В связи с этим, некоторые покупатели предпочитают приобретать подержанные устройства этих брендов.

Однако, стоит отметить, что в крупных сетях электроники, таких как «М.Видео», «Ситилинк» или re:Store, подержанные модели iPhone 12 Pro и 13 Pro уже не представлены. Новые модели смартфонов последней версии, iPhone 15 Pro, также имеют высокую цену, что делает подержанные устройства более привлекательными для покупателей.

Эксперты также отмечают, что отсутствие новых моделей iPhone 12, 13 и 14 Pro на рынке России привлекло внимание потребителей к рынку подержанных устройств. Ритейлеры сообщают о повышенном спросе на предыдущие модели смартфонов Apple, особенно во время новогодних праздников.

В целом, спрос на подержанные смартфоны от Apple и Samsung продолжает расти в России, привлекая покупателей своей доступностью и относительно низкой ценой по сравнению с новыми моделями.

Источник: «Коммерсантъ».