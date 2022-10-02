Граждане в РФ стали скупать криптокошельки и внешние аккумуляторы для смартфонов

Об этом рассказали опрошенные «Известиями» аналитики и участники рынка.

Оказалось, что граждане РФ стали массово скупать внешние аккумуляторы для устройств и аппаратные криптокошельки. Только за последнюю неделю рост спроса на power bank увеличился в 2-4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В 2,5 раза выросли продажи крптокошельков.

Эксперты пояснили, что аккумуляторы стали чаще приобретать мобилизованные, а крипотокошельки актуальны для тех, кто выезжает за границу.

Наряду с этим специалисты уверены, что дефицита этих и других гаджетов не будет, а сам интерес к ним вспыхнул ненадолго.