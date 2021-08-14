Владельцы карт Visa в России смогут удалять данные из сторонних сайтов, на которых ранее они оплачивали покупки.

Новый сервис был запущен разработчиками платежной системы.

Через новый сервис можно проверить подписки и наличие информации сохраненных карт в онлайн-магазинах. Также через него можно удалить информацию о карте.

Как сообщают «Известия», банки ВТБ, «Хоум Кредит» и МТС Банк уже начали внедрять новую услугу, другие кредитные учреждения сейчас рассматривают ее внедрение.

В Mastercard тоже рассматривают запуск подобного сервиса, через который в интернете можно контролировать данные карт.

В России такие сервисы полностью контролируются Национальной системой платёжных карт, он же является оператором карт «Мир».