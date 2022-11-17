Граждане в РФ начали массово покупать восстановленные и подержанные смартфоны

В России запустили программы продаж подержанных смартфонов, которые становятся все популярнее.

Крупные ритейлеры сообщили, что россияне начали активнее покупать восстановленные или подержанные смартфоны. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на представителей компаний.

Так, например в «МегаФоне» говорят о росте продаж в 63% по итогам октября и 40% в ноябре.

В «Яндекс.Маркете» подержанные смартфоны стали продаваться в два раза чаще, а в «М.Видео-Эльдорадо» рост продаж составит 4 раза. Среди моделей наибольшим спросом пользуются iPhone XR, 11 Pro, 11, XS и 12 Pro Max, а также Samsung Galaxy S21.