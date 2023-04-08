Граждане России в 4 раза чаще стали совершать покупки онлайн

Об этом свидетельствует исследование аналитиков Wildberries, которые проанализировали данные за период с 2020 по 2023 годы.

За этот период было замечено увеличение объема покупок на маркетплейсах. В частности, граждане РФ в 4 раза чаще стали делать покупки на маркетплейсах.

Пресс-служба «ВБ» прислала масштабное расследование, которое в Hi-Tech Mail.ru переработали в виде понятного списка по категориям.

В результате оказалось, что пользователи стали тратить в онлайне больше средств. Так, 47% россиян откладывают 10-30% от зарплаты для приобретения товаров на маркетплейсах.

Таких покупателей за последние три года стало больше в два раза. 54% пользователей ежемесячно тратят от 5 до 20 тыс. рублей на маркетплейсах.

Больше всех тратятся на покупки женщины-предприниматели и наемные работники. В первом случае сумма составляет от 100 тыс. рублей, а во втором от 20 до 50 тыс. рублей ежемесячно.

Студентки совершают покупки реже всех – до 5 тыс. рублей. Также в исследовании говорится, что каждый день онлайн-покупки совершает 6,5% россиян.

Как отметили в Wildberries, на рост популярности онлайн-продаж повлияла пандемия. Самыми востребованными товарами в этом году являются одежда, обувь, парфюмерия и косметика (24%).