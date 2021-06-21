Главная » Новости

Граждане РФ стали отказываться от SMS-сообщений из-за мессенджеров

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 132 Опубликовано

На это указывает статистика крупных сотовых операторов.

Оказалось, что россияне все чаще пользуются мессенджерами, при этом меньше отправляют SMS-сообщений.

Так, например, пользователи оператора «Билайн», стали на 10% реже отправлять смс-сообщений в сравнении с первым кварталом 2020 года.

При этом снижение смс-сообщений за последние два года составило 41%. В МТС в свою очередь сообщили, что смс-сообщениями пользуются те люди, которые не имеют смартфона, а в Мегафоне рассказали о снижении отправленных СМС на 16% в первом квартале этого года.

Такая ситуация происходит на фоне доступного мобильного интернета и популярности мессенджеров.

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов