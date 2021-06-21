На это указывает статистика крупных сотовых операторов.

Оказалось, что россияне все чаще пользуются мессенджерами, при этом меньше отправляют SMS-сообщений.

Так, например, пользователи оператора «Билайн», стали на 10% реже отправлять смс-сообщений в сравнении с первым кварталом 2020 года.

При этом снижение смс-сообщений за последние два года составило 41%. В МТС в свою очередь сообщили, что смс-сообщениями пользуются те люди, которые не имеют смартфона, а в Мегафоне рассказали о снижении отправленных СМС на 16% в первом квартале этого года.

Такая ситуация происходит на фоне доступного мобильного интернета и популярности мессенджеров.