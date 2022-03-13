Главная » Новости

Гражданам в РФ рассказали, может ли смартфон превратиться в «кирпич» из‑за санкций

На чтение 1 мин Опубликовано

После введения санкций и ухода IT-компаний из России у пользователей стал возникать вопрос, а не заблокируют ли их смартфоны?
Этот вопрос уже обсуждали в сети, и никто уверено не может сказать, будет ли такое действие со стороны разработчиков или нет.

Пользователям давали совет отключить обновление на устройствах, чтобы при очередном обновлении смартфон не превратился в «кирпич».

Но на самом деле все это бесполезно, если разработчики операционной системы захотят, то сделают это в любой момент. Особенно это не сложно сделать с iPhone.

Руководитель отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity Александр Вураско в интервью радио Sputnik сказал:

«Я считаю, что все гаджеты, которыми пользуются люди, можно спокойно обновлять. Это надуманная проблема. Исходя из моего опыта и компетенции, я могу сказать, что пока нет сигналов, что обновления могут что-то сломать».

ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.