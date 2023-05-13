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Гражданам в РФ сообщили, как определить слежку через камеру смартфона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 996 Опубликовано

Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал, как определить есть ли слежка через смартфон, а также назвал способы борьбы.

В беседе с агентством «Прайм» специалист отметил, что все опции есть в настройках устройства, а слежка возможна, если деятельность пользователя может вызывать интерес спецслужб.

Если вероятность слежки высока, то специалист предлагает приобрести чехол со шторками, которые закроют камеру.

Также стоит проверить приложения, которые имеют доступ к камере, так как многим программам для работы не требуется такой доступ и в таком случае его необходимо ограничить.

Еще стоит ограничить сетевые подключения. Указывать на возможную слежку может и быстрый разряд батареи смартфона, и тут можно просмотреть в настройках, какие приложения расходуют заряд.

Если это камера, которая не включалась полдня, то в таком случае можно заподозрить слежку.

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