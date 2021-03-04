Гражданам в РФ рассказали, какие сообщения нужно срочно удалять из мобильного телефона

Удалять нужно те сообщения, которые могут содержать личную информацию или данные близких.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин агентству «Прайм» рассказал, какие сообщения лучше не хранить в смартфоне.

Уже давно не секрет, что мобильные приложения просят доступ к контактам и СМС-сообщениям, а вредоносные программы, установленные на смартфоне, могут копировать все сообщения и отправлять их на сервер мошенников.

Если у пользователя в сообщениях была важная информация, то она непременно попадет третьим лицам и еще неизвестно как они ею воспользуются.

Эксперт советует не хранить сообщения на смартфоне с данными от аккаунтов, с паролями, номерами банковских карт и другими важными данными.

Лучше всего делать резервное копирование сообщений, и удалять их со смартфона, а еще стоит включить двухфакторную верификацию.