Гражданам в РФ рассказали, как не допустить слежку на Android-смартфонах

Специалист Роскачества рассказала, каким образом осуществляется слежка за пользователям с помощью Android-смартфонов, и как это можно предотвратить.

По словам менеджера проектов Центра цифровой экспертизы «Роскачества» Сергея Бодрова, которые приводит «Российская газета», слежка ведется с помощью различных сервисов.

В их числе и «Google Хронология». Как отмечается, данный сервис постоянно фиксирует местоположение пользователя, а также время, которое он проводит в том или ином месте.

По словам специалиста, «Google Хронологию» нужно отключать, так как в случае взлома злоумышленники получат всю информацию о том, где бывает пользователь и какой его привычный маршрут.

С другой стороны взлом сервиса позволит получить доступ к почте и другим данным, так как «Google Хронология» синхронизируется с учетной записью Google.

Для того чтобы удалить историю, пользователю предлагают зайти в Google карты > Настройки > Личные данные > Отключить Хронологию. Помимо этого, требуется отключать в настройках аккаунта «Историю приложений и веб-поиска»».